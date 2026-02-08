Mbappé ancora a segno, Arbeloa: "Sta andando nella direzione di Cristiano Ronaldo"

Alvaro Arbeloa, ai microfoni di Real Madrid TV, ha commentato così il successo ottenuto dai Blancos per 0-2 in trasferta sul campo del Valencia: "Sappiamo che venire al Mestalla è come andare dal dentista, per la pressione e per la loro necessità di fare punti. Ora dobbiamo continuare a migliorare".

Sulle difficoltà di giocare in casa del Valencia: "Sappiamo tutti cosa significa venire qui in questo stadio, che atmosfera c'è, la passione che dimostrano contro il Real Madrid. Abbiamo controllato bene la partita: Courtois non ha dovuto fare parate e la prestazione dei giocatori è stata solida".

Carreras ha sbloccato il match e, nel recupero, Mbappé ha chiuso i giochi: "È un giocatore di grande talento, ha anche segnato un gran gol all'andata. Stiamo esaurendo i superlativi per descrivere Kylian. Pensavamo di non vedere mai niente come Cristiano, sembra che Mbappé stia andando in quella direzione".