Cabral regala 3 punti al Benfica: battuto l'Alverca 2-1, avvicinato il duo Porto-Sporting

La domenica di calcio portoghese, iniziata con lo 0-0 tra Nacional e Pia Casa e proseguita con il netto 3-0 del Braga ai danni del Rio Ave, termina con il successo last minute del Benfica. Le aquile hanno avuto la meglio per 2-1 sull'Alverca, con Cabral che ha segnato la rete da 3 punti. Avvicinate le due capofila Porto e Sporting, che si sfideranno domani. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:

Questo il programma della 21^ giornata di Liga Portugal

Sabato 7 febbraio

Moreirense-Gil Vicente 1-2

Estrela-Santa Clara 1-0

Estoril-Tondela 2-2

Arouca-Guimaraes 3-2

Domenica 8 febbraio

Nacional-Casa Pia 0-0

Braga-Rio Ave 3-0

Benfica-Alverca 2-1

Lunedì 9 febbraio

Famalicao AFS

Porto-Sporting Lisbona

La classifica

1. Porto – 55 punti (20 partite giocate)

2. Sporting Lisbona – 51 (20)

3. Benfica – 49 (21)

4. Braga – 39 (21)

5. Gil Vicente – 37 (21)

6. Estoril – 30 (21)

7. Moreirense – 30 (21)

8. Famalicao – 29 (20)

9. Guimaraes – 28 (21)

10. Alverca – 24 (21)

11. Estrela – 23 (21)

12. Arouca – 23 (21)

13. Nacional – 21 (21)

14. Rio Ave – 20 (21)

15. Casa Pia – 19 (21)

16. Santa Clara – 17 (21)

17. Tondela – 14 (21)

18. AFS – 5 (20)