Cabral regala 3 punti al Benfica: battuto l'Alverca 2-1, avvicinato il duo Porto-Sporting
La domenica di calcio portoghese, iniziata con lo 0-0 tra Nacional e Pia Casa e proseguita con il netto 3-0 del Braga ai danni del Rio Ave, termina con il successo last minute del Benfica. Le aquile hanno avuto la meglio per 2-1 sull'Alverca, con Cabral che ha segnato la rete da 3 punti. Avvicinate le due capofila Porto e Sporting, che si sfideranno domani. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
Questo il programma della 21^ giornata di Liga Portugal
Sabato 7 febbraio
Moreirense-Gil Vicente 1-2
Estrela-Santa Clara 1-0
Estoril-Tondela 2-2
Arouca-Guimaraes 3-2
Domenica 8 febbraio
Nacional-Casa Pia 0-0
Braga-Rio Ave 3-0
Benfica-Alverca 2-1
Lunedì 9 febbraio
Famalicao AFS
Porto-Sporting Lisbona
La classifica
1. Porto – 55 punti (20 partite giocate)
2. Sporting Lisbona – 51 (20)
3. Benfica – 49 (21)
4. Braga – 39 (21)
5. Gil Vicente – 37 (21)
6. Estoril – 30 (21)
7. Moreirense – 30 (21)
8. Famalicao – 29 (20)
9. Guimaraes – 28 (21)
10. Alverca – 24 (21)
11. Estrela – 23 (21)
12. Arouca – 23 (21)
13. Nacional – 21 (21)
14. Rio Ave – 20 (21)
15. Casa Pia – 19 (21)
16. Santa Clara – 17 (21)
17. Tondela – 14 (21)
18. AFS – 5 (20)
