5-0 del PSG al Marsiglia, Luis Enrique: "È un vero piacere giocare questo tipo di partite"

"Ci aspettavamo una partita difficile. Oggi credo che sia stata così nel primo tempo, ma abbiamo superato l'avversario e abbiamo giocato molto bene. Penso che abbiamo chiaramente meritato questa vittoria". Traspare un mix tra umiltà e orgoglio dalle dichiarazioni di Luis Enrique, tecnico del PSG, ai microfoni di Ligue1+ dopo il clamoroso 5-0 ai danni dell'Olympique Marsiglia.

Prosegue l'analisi fatta dall'allenatore dei parigini: "È un vero piacere giocare questo tipo di partite, con questa incredibile atmosfera dei nostri tifosi. È un momento importante della stagione per noi. Vogliamo migliorare in ogni partita, ma già oggi abbiamo giocato un'ottima gara I nostri tifosi hanno fiducia nella squadra. Siamo felici, vogliamo continuare".

Applausi per Dembélé, che ha aperto la cinquina con una doppietta: "È un giocatore diverso: è per questo che ha vinto il Pallone d'Oro. Il suo modo di giocare è qualcosa di speciale. È un vero piacere avere un giocatore di questo calibro. Sono molto contento per lui e per la squadra. Dobbiamo continuare così".