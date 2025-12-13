Coppa Intercontinentale, ancora Danilo: il Flamengo sfiderà il PSG in finale, 2-0 al Pyramids

Luis Enrique non è stato accontentato. Il tecnico del PSG aveva espresso il desiderio di affrontare gli egiziani del Pyramids in finale di Coppa Intercontinentale, ma nella "Challenger Cup" appena terminata ha avuto la meglio il Flamengo, per 2-0. Decisive le reti di Leo Pereira al 24' e Danilo al 52'. Ancora a segno l'ex Juventus dopo il gol firmato in finale di Copa Libertadores. Il prossimo 17 dicembre a Doha (in Qatar) si giocherà la finale dell'edizione 2025 della Coppa Intercontinentale: di fronte Paris Saint-Germain e Flamengo.

Come funziona la Coppa Intercontinentale

Il Paris Saint-Germain è qualificato di diritto alla finale, dunque attende di conoscere la propria rivale per l'evento. Il 14 settembre a Il Cairo è iniziata la prima fase, con gli egiziani del Pyramids che hanno avuto la meglio sull'Auckland City (Campione d'Oceania) vincendo 3-0. Nel turno successivo altra vittoria, il 23 settembre a Gedda, per 3-1 contro l'Al-Ahli (Campione d'Asia). Il Pyramids dunque si è qualificato per il match definito "Challenger Cup" giocato in questo 13 dicembre contro il Flamengo (che ha superato 2-1 il Cruz Azul mercoledì), partita terminata appunto 2-0 per i brasiliani.

PSG, Luis Enrique preferiva il Pyramids

Al termine della sfida giocata dal Paris Saint-Germain contro l'Athletic Club (terminata 0-0) il tecnico Luis Enrique si era espresso in merito alla partita fra Pyramids e Flamengo del 13 dicembre esprimendo, ai microfoni di TNT Brasil la sua preferenza. "Preferisco il Pyramids, che non conosco bene, e ovviamente so che può batterci, ma la mia preferenza non va al Flamengo, è chiaro", ha confidato lo spagnolo.

Il motivo della preferenza è dato dal fatto di aver già affrontato il Flamengo al Mondiale per Club: "Non li abbiamo analizzati in profondità, ma conosciamo la squadra (Flamengo), li abbiamo visti giocare nella Coppa del Mondo per Club. È un'ottima squadra, piena di qualità, con giocatori esperti e un allenatore eccellente. Preferisco il Pyramids", ha aggiunto.