Il PSG rivuole la vetta, ma con il turnover: 5 titolari fuori contro il Metz (ultimo)
Alle 19 il Paris Saint-Germain di Luis Enrique proverà a riprendersi la vetta, in attesa dei risultati delle rivali. Il tecnico spagnolo però decide di farlo con una formazione decisamente rimaneggiata: Chevalier, Kvaratskhelia, Doué, Mendes e Neves in panchina, nella sfida contro il Metz spazio a Safonov in porta ed a talenti in rampa di lancio come il 18enne Quentin Ndjantou ed il 17enne Ibrahim Mbaye.
Le formazioni ufficiali di Metz-Paris Saint-Germain
Metz (4-2-3-1): Fischer; Kouao, Gbamin, Yegbe, Colin; Traoré, Deminguet; Mbaye, Hein, Tsitaishvili; H. Diallo. Allenatore: Le Mignan.
Paris Saint-Germain (4-3-3): Safonov; Zaire-Emery, Zabarnyi, Pacho, Hernandez; Ndjantou, Vitinha, Fabian Ruiz; Lee, Goncalo Ramos, Mbaye. Allenatore: Luis Enrique.
Questo il programma della 16ª giornata di Ligue 1
Venerdì 12 dicembre 2025
Angers vs Nantes 4-1
Sabato 13 dicembre 2025
17:00 – Rennes vs Brest - in corso
19:00 – Metz vs PSG
21:05 – Paris FC vs Tolosa
Domenica 14 dicembre 2025
15:00 – Lione vs Le Havre
17:15 – Strasburgo vs Lorient
17:15 – Auxerre vs Lille
17:15 – Lens vs Nizza
20:45 – Marsiglia vs Monaco
Classifica
1. Lens 34
2. PSG 33
3. Marsiglia 29
4. Lilla 29
5. Lione 24
6. Rennes 24
7. Monaco 23
8. Strasburgo 22
9. Angers 22*
10. Tolosa 20
11. Brest 19
12. Nizza 17
13. Lorient 17
14. Paris FC 16
15. Le Havre 15
16. Auxerre 12
17. Nantes 11*
18. Metz 11
*una gara in più