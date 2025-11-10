OL sconfitto dal PSG e arrabbiato: tutti criticano l’arbitraggio, anche Lacazette dall'Arabia

Il Lione aveva rimontato due volte il Paris Saint-Germain, ma alla fine è uscito sconfitto per 3-2 dal Groupama Stadium nel big-match del 12° turno di Ligue 1. Una sconfitta amara che ha scatenato la rabbia dei giocatori e degli ex del club, soprattutto per le decisioni arbitrali considerate sfavorevoli.

Corentin Tolisso non ha trattenuto il suo disappunto, postando su Instagram: "Non siamo gli unici a pagarne il prezzo. Ogni weekend succede la stessa cosa in Ligue 1. Forse è ora di fare qualcosa! Non sono solo i giocatori a dover essere al livello richiesto". Parole che evidenziano la frustrazione per il VAR e gli arbitri, che secondo il centrocampista hanno inciso sul risultato finale. Anche Alexandre Lacazette, ora in Arabia Saudita al Neom, ha espresso il suo malcontento su X, tra ironia e critiche velate: "Bravo OL, non facile giocare 11 contro 12", commentando le decisioni arbitrali favorevoli al PSG. L’ex capitano e storico bomber dell'OL non ha perso occasione per sostenere i compagni di squadra a distanza.

Non è stato l’unico a far sentire la propria voce. Nicolás Tagliafico, promosso capitano in assenza di Tolisso, ha condiviso sui social una compilation di episodi controversi: l’intercetto di Vitinha sul secondo gol parigino, la possibile mano di Zabarnyi non sanzionata e un intervento su di lui di Kang-In Lee ignorato dall’arbitro. Anche lo staff tecnico ha denunciato le decisioni arbitrali. L’assistente di Fonseca, Jorge Maciel, e il direttore tecnico Matthieu Louis-Jean hanno parlato di "disappunto totale" e di episodi che hanno influito sulla partita.