Porto, Sporting, Benfica e le sorprese: Coppa del Portogallo, chi va agli ottavi
Si chiude il quadro dei sedicesimi di finale della Taça de Portugal, la Coppa del Portogallo. Dopo le vittorie negli scorsi giorni di Benfica, Porto e Sporting, fra le altre, oggi si qualifica agli ottavi di finale anche il Braga, che supera 4-2 il Nacional. Avanti anche squadre di categorie inferiori: dalla Torreense al Fafe, che milita addirittura nella Serie C portoghese, così come il Caldas. Avanti anche Vila Mea, Farense e Santa Clara.
Di seguito tutti i risultati dei sedicesimi del torneo nel weekend:
Sedicesimi Coppa di Portogallo
Atletico Clube de Portugal-Benfica 0-2
AFS - Academico Viseu 1-0 (d.c.d.r.)
FC Alpendorada - Casa Pia 0-3
Guimaraes - Mortagua 4-0
Covilha - Lusitano 0-2
1 Dezembro - Leiria 1-3
Estoril - Famalicao 1-2
Sporting Lisbona - Marinhense 3-0
Porto - Sintrense 3-0
Le gare di oggi, domenica 23 novembre
Lusitania - Torreense 0-1
Fafe - Arouca 2-1
Vila Mea - Leixoes 2-1
Farense - Silves FC 5-1
Santa Clara - Industria 3-0
Tondela - Caldas 0-0, 5-6 d.c.r.
Braga - Nacional 4-2
*in neretto le qualificate agli ottavi