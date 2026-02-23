Il Real Madrid si schiera ancora dalla parte di Vinicius: ad un passo il rinnovo fino al 2030

Vinícius Jr sarebbe a un passo dal rinnovo di contratto con il Real Madrid fino al 2030, con opzione per un ulteriore anno, segnando una svolta clamorosa per il suo futuro al Bernabéu. Secondo quanto riportato da SPORT, il rapporto tra l'attaccante brasiliano e il club è migliorato sensibilmente dopo l'addio di Xabi Alonso. Questo cambiamento ha portato a un evidente salto di qualità nel suo umore, nelle sue prestazioni e nel suo atteggiamento in campo, accelerando di fatto i discorsi per il prolungamento. Insomma, le merengues hanno ancora una volta scelto la parte del brasiliano, più volte difeso da accuse razziste nel suo periodo a Madrid.

L'addio di Alonso ha velocizzato l'accordo per il rinnovo

Il cambio di guida tecnica, scrive il quotidiano, è il fattore decisivo che ha "messo le ali" all'esterno, permettendogli di ritrovare il sorriso e la concentrazione. Con l'arrivo di Álvaro Arbeloa sulla panchina dei Blancos, le trattative hanno subito un'accelerata improvvisa negli ultimi giorni, portando le parti vicine a un accordo che fino a poco tempo fa sembrava improbabile.

Anche gli ostacoli economici sembrano superati. Vinícius aveva inizialmente chiesto un ingaggio vicino ai livelli di quello di Kylian Mbappé, ma il Real Madrid non è mai stato intenzionato a ritoccare il proprio tetto salariale. Si è giunti quindi a un compromesso: mantenere la struttura dello stipendio fisso, incrementando però i guadagni attraverso bonus legati alle prestazioni facilmente raggiungibili, una formula che ha convinto l'entourage del giocatore.