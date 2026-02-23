Benfica, Prestianni si è scusato con i compagni per il disagio procurato alla squadra

Clima teso in casa Benfica dopo quanto accaduto nella sfida contro il Real Madrid, valida per l’andata del play-off di accesso agli ottavi di Champions League e terminata 0-1 allo Stadio da Luz.

Il protagonista della vicenda è stato Gianluca Prestianni, finito sotto indagine UEFA per presunti insulti razzisti rivolti a Vinicius Junior subito dopo il gol segnato dal brasiliano al 50’. L’episodio ha portato l’arbitro a interrompere il gioco per diversi minuti, condizionando il resto della partita, come sottolineato nel post-gara dall’allenatore del Benfica, José Mourinho. Secondo quanto riportato dalla stampa portoghese, Prestianni avrebbe chiesto scusa ai compagni di squadra nello spogliatoio, spiegando la propria versione dei fatti e ribadendo la volontà di continuare a dare il massimo per la squadra. Un gesto volto a ricompattare il gruppo in vista del ritorno, in programma mercoledì a Madrid.

In conferenza stampa, Mourinho ha chiarito che il giocatore gli avrebbe riferito una versione diversa rispetto a quella denunciata da Vinícius. Nel frattempo, il club ha diffuso un comunicato ufficiale parlando di una presunta "campagna di diffamazione" nei confronti del giovane argentino. La vicenda resta ora nelle mani della UEFA, che dovrà fare piena luce sull’accaduto.