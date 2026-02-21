Vinicius alla prova Osasuna: uno stadio storicamente ostile all'attaccante brasiliano

Il Real Madrid si prepara a una trasferta delicata sul campo dell’Osasuna, la squadra allenata da Alessio Lisci. Per Vinicius Junior, dopo giorni molto complicati, sarà un ritorno in un terreno che porta con sé brutti ricordi: nel 2024, un gruppo di tifosi dell'Osasuna aveva intonato cori offensivi nei confronti del brasiliano. Il club aveva condannato le frasi, negandone però il carattere razzista, mentre il Real Madrid aveva presentato reclamo contro l’arbitro Juan Martínez Munuera, accusato di non aver riportato l’accaduto nel referto. L’anno precedente, uno spettatore aveva rivolto un insulto razzista al giocatore, senza però che fosse possibile identificare l’autore.

Anche momenti di commemorazione si erano trasformati in tensione: durante il minuto di silenzio per le vittime del terremoto in Turchia e Siria, Vinícius era stato insultato dalle tribune. Dopo la partita, Thibaut Courtois non aveva trattenuto la sua indignazione: "C’è stato il minuto di silenzio e qualcuno ha insultato Vinícius, è vergognoso. Guardiamo cosa fanno queste persone, non VinICius. Ci sono bambini con i genitori che fanno gesti offensivi. È deplorevole".

Tra poco, quindi, il brasiliano affronterà una trasferta emotivamente complessa, in un contesto in cui i ricordi e le tensioni passate pesano quanto la posta in palio in classifica e gli ultimi episodi che lo hanno visto coinvolto a Lisbona. Il Real Madrid punta comunque a mantenere la leadership e a superare una prova che va ben oltre il campo.