Il Real Madrid va a caccia del contro sorpasso al Barcellona: il programma della 9^ giornata
In Liga occhi puntati questa sera sul campo del Getafe, quando alle 21:00 il Real Madrid scenderà in campo per cercare il contro sorpasso ai danni del Barcellona. Prima però la giornata si aprirà alle 14 con la sfida tra Elche e Athetic Club. Si prosegue alle 18:30 con la Real Sociedad che tenterà di togliersi dall'ultimo posto affrontando a domicilio il Celta Vigo. Alla stessa ora in campo anche Levante e Rayo Vallecano. La nona giornata si concluderà domani sera. con il posticipo delle 21:00 tra Alaves e Valencia. Di seguito il programma completo.
9ª GIORNATA
Oviedo - Espanyol 0-2
Siviglia - Maiorca 1-3
Barcellona - Girona 2-1
Villarreal - Betis 2-2
Atlético Madrid - Osasuna 1-0
Elche - Athletic (19 ottobre, 14)
Celta - Real Sociedad (19 ottobre, 18.30)
Levante - Rayo Vallecano (19 ottobre, 18.30)
Getafe - Real Madrid (19 ottobre, 21)
Alavés - Valencia (20 ottobre, 21)
LA CLASSIFICA
1. Barcellona 22 punti (9)
2. Real Madrid 21 (8)
3. Villarreal 17 (9)
4. Atletico Madrid 16 (9)
5. Betis Siviglia 15 (9)
6. Espanyol 15 (9)
7. Siviglia 13 (9)
8. Elche 13 (8)
9. Athletic Club 13 (8)
10. Alaves 11 (8)
11. Getafe 11 (8)
12. Osasuna 10 (9)
13. Levante 8 (8)
14. Vallecano 8 (8)
15. Maiorca 8 (9)
16. Valencia 8 (8)
17. Celta Vigo 6 (8)
18. Real Oviedo 6
19. Girona 6 (9)
20. Real Sociedad 5 (8)
