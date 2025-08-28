Ufficiale Il Sunderland cede un ex Juve Next Gen in Portogallo: Semedo al Moreirense

Il Sunderland ha ufficializzato la cessione in prestito di Luis Hemir Semedo al Moreirense. L’attaccante 22enne vestirà la maglia biancoverde per l’intera stagione 2025-26, andando a rinforzare una squadra che ha iniziato il campionato portoghese con un percorso perfetto: tre vittorie su tre e grande entusiasmo attorno al progetto tecnico.

Hemir, cresciuto calcisticamente nel Benfica, era approdato a Wearside nel giugno 2023 con l’etichetta di giovane talento da valorizzare. Dopo un primo anno di ambientamento in Inghilterra, la scorsa stagione ha proseguito il suo percorso di crescita in Italia, con la maglia della Juventus Next Gen. In Serie C ha collezionato 27 presenze, mostrando segnali di maturazione sul piano tattico e fisico.

Ora per lui si apre una nuova sfida in Primeira Liga, un contesto più competitivo che potrebbe rappresentare la svolta per consolidare il suo percorso. La scelta del Moreirense, club in costante crescita e noto per il suo lavoro sui giovani, è stata valutata con attenzione dalla dirigenza del Sunderland. Il direttore sportivo Kristjaan Speakman ha spiegato così l’operazione: "Durante l’estate abbiamo cercato la migliore opportunità in prestito per Hemir. Crediamo che questo sia il club e l’ambiente ideali per permettergli di compiere il passo successivo nella sua carriera. Gli auguriamo il meglio per la stagione".

Per il Sunderland, dunque, una mossa strategica: offrire a Hemir la possibilità di crescere in un campionato di livello, con l’obiettivo di ritrovarlo più maturo e pronto a incidere al ritorno in Inghilterra.