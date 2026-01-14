Il tecnico del Bayeux e la polemica a distanza con De Zerbi: "Deluso dalla sua reazione"

Nessun passo indietro, ma molta amarezza. Eric Fouda, allenatore del Bayeux (Regional 1 la sesta serie francese), ha espresso tutta la sua incomprensione per la valanga di critiche ricevute dopo le dichiarazioni rilasciate alla vigilia della sfida di Coppa di Francia contro l’Olympique Marsiglia, poi persa con un pesantissimo 9-0. Al centro della polemica, le sue osservazioni sullo stile di gioco di Roberto De Zerbi, giudicato poco adatto ai calciatori a disposizione dell’OM.

In un’intervista concessa a La Provence, Fouda - peraltro dichiaratamente tifoso marsigliese - aveva riconosciuto il valore dell’allenatore italiano, pur sottolineando di non apprezzare particolarmente il suo Marsiglia. Secondo il tecnico normanno, De Zerbi potrebbe "esplorare soluzioni diverse". Parole che non sono passate inosservate e che hanno trovato una risposta pungente da parte di De Zerbi in conferenza stampa, prima ancora che sul campo. L’allenatore dell’OM aveva ironizzato sulla propensione di Fouda a dispensare consigli, invitandolo scherzosamente a chiamarlo per suggerimenti tattici. Poi, aveva chiesto ai suoi di affrontare la gara come una finale. Il risultato è stato impietoso. A fine partita, Fouda ha ammesso che quelle dichiarazioni potrebbero aver dato una motivazione supplementare ai marsigliesi. "Forse li ho caricati un po’ troppo", ha riconosciuto, sottolineando ovviamente la differenza di livello tra le due squadre.

Poi ha comunque rivendicato il diritto di esprimere un’opinione personale, respingendo l’idea di aver voluto insegnare il mestiere a colleghi più affermati: "Ho semplicemente fatto una battuta e sono rimasto deluso dalla reazione", ha spiegato, ribadendo di avere gusti calcistici legati anche ai ricordi d’infanzia. E ha chiuso con un’ultima frecciata: "Io non direi mai di aver disputato la partita più bella della mia carriera contro il PSG. Direi piuttosto che lo hanno fatto i miei giocatori. Questo dice molto della personalità di ognuno".