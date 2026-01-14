Il tecnico del Bayeux risponde a De Zerbi dopo il 9-0: "Penso quello che voglio"

Eric Fouda, allenatore del Bayeux (Regional 1 la sesta serie francese), ha espresso parole taglienti nei confronti del tecnico del Marsiglia, Roberto De Zerbi, dopo la sconfitta per 9-0 subita in coppa di Francia. Al centro della polemica, le sue osservazioni sullo stile di gioco dello stesso De Zerbi, che avevano provocato la reazione di quest'ultimo: "Gli lascerò il mio numero per dei consigli", aveva detto prima della gara l'ex Sassuolo e Shakhtar.

Fouda ha dichiarato: "Credo di averli riscaldati un po' troppo. Sapevamo di non avere nulla da perdere, parlavamo di sogni e di debolezze in faccia. Le mie frasi su De Zerbi? Ho fatto una battuta e sono soprattutto deluso che ci sia stato questo tipo di reazione. Non ne valeva la pena. Su Roberto De Zerbi, ho comunque il diritto di dire che mi piaceva l'OM di Waddle e un po' meno il suo".

Poi ha aggiunto per difendere ciò che aveva detto: "È logico, perché l'OM di Waddle ha vinto la Champions League, che ero un ragazzino e che urlavo a casa davanti alla TV. Non do consigli agli altri allenatori, ma ho comunque il diritto di avere idee e di pensare a quello che voglio".