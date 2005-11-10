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Incredibile in Argentina, Boca Juniors campione al 96': Valencia gela il Rosario Central

Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 12:26Calcio estero
08.11.2026 12:26Calcio estero
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Finale incredibile in Argentina: il gol dell'ecuadoriano contro il Defensa y Justicia interrompe la festa di Di María e compagni. Boca campione per la 36ª volta.
FotoTUTTOmercatoWEB

Un finale da film, di quelli che soltanto il calcio argentino sembra saper regalare. Il Boca Juniors conquista il titolo di Campeón de Liga 2026 grazie a un gol segnato al 96' da Enner Valencia contro il Defensa y Justicia, assicurandosi il primo posto nella classifica generale del campionato. Una rete arrivata quando il Rosario Central aveva già cominciato a festeggiare un trionfo che sembrava ormai nelle proprie mani. Per il club presieduto da Juan Román Riquelme è il 75° trofeo della propria storia, il 36° campionato argentino, a sole due lunghezze dal record del River Plate.

Rosario Central, la festa di Di María interrotta dal gol di Valencia al 96'

Al Gigante de Arroyito era già esplosa la gioia dei tifosi del Rosario Central. La formazione di Ángel Di María aveva battuto 2-0 l'Estudiantes de Río Cuarto grazie alle reti di Julián Fernández ed Emanuel Coronel, un risultato che sembrava sufficiente per conquistare il titolo. Poi, però, è arrivata la notizia destinata a cambiare tutto: al sesto minuto di recupero della sfida contro il Defensa y Justicia, Valencia ha trovato il destro vincente che ha consegnato al Boca i tre punti decisivi. In pochi istanti, la festa del Rosario si è trasformata nell'incredulità per un campionato sfumato proprio all'ultimo respiro.

Boca Juniors, 75 trofei in bacheca e qualificazione alla Libertadores 2027

Il successo permette agli Xeneizes di chiudere al comando della Tabla General, la graduatoria che somma i risultati ottenuti nell'Apertura e nel Clausura e assegna il titolo del Torneo Anual. Il Boca può così celebrare il 75° trofeo della propria storia e il 36° campionato nazionale, avvicinandosi ulteriormente al River Plate, fermo a quota 38. Al Rosario Central non resta che congratularsi con i rivali, con la consolazione della qualificazione alla Copa Libertadores 2027, competizione alla quale prenderà parte anche il Boca. Due squadre che si ritroveranno sulla scena continentale dopo un epilogo destinato a rimanere nella memoria del calcio argentino.

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