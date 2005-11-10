Superclasico contro il Boca, la LPF si scaglia sul River: "Si è sfilato dalla conferenza"

La Liga Profesional de Futbol (LPF), organizzatrice del Torneo Clausura in Argentina, è stata la prima ad annunciare l'annullamento della conferenza stampa del River Plate in vista del Superclasico con il Boca Juniors con un comunicato dal titolo eloquente: "Il River si è sfilato dalla conferenza. Sfortunatamente, i tifosi non potranno godersi la consueta conferenza stampa della vigilia dei Superclásicos", ha aggiunto la LPF.

La polemica

La Liga ha precisato che il River ha comunicato la propria decisione di non partecipare alla conferenza "a meno di 24 ore dal suo svolgimento", e che "di fronte all'assenza di una delle squadre protagoniste del match della giornata, è stata presa la decisione di annullare l'evento".

"Come in tutti i tornei, questo evento era in preparazione da diversi mesi: si tratta di un impegno consueto che tutti i club si assumono all'inizio di ogni stagione, specialmente in occasione dei classici, ed è una prassi che si svolge da diversi anni, persino regolamentata e approvata da tutte le istituzioni", si legge dalla nota ufficiale.

Non ci sono scuse

"In questa occasione era stata persino ipotizzata la possibilità che partecipassero gli allenatori di entrambe le istituzioni, ma di fronte alla mancanza di una presa di posizione da parte del Millonario e per proseguire con il normale svolgimento e la logistica dell'evento, si è deciso di procedere secondo la consuetudine con la presenza dei capitani delle rose. Nonostante ciò, il River non ha fornito ulteriori risposte al riguardo", ha precisato la LPF. "Da 15 giorni la Liga Profesional de Futbol mantiene contatti permanenti con entrambe le istituzioni per garantire il regolare svolgimento dell'attività e poter trasmettere un messaggio a tutti i soci e tifosi attraverso uno spazio dedicato ai media. Queste conferenze si tengono settimanalmente per sdrammatizzare e per generare contenuti di portata internazionale. Vi sono peraltro impegni commerciali che portano benefici ai club. Per questo motivo la Liga Profesional de Fútbol si rammarica per l'atteggiamento del River - si legge -, che evidentemente non condivide il leitmotiv di queste conferenze, ovvero 'rivali, non nemici'", la dura conclusione del comunicato.