Manchester United, Carrick a rischio esonero "Non mi preoccupo. Quel che sarà, sarà"

La vittoria in Champions League contro la Roma ha concesso una momentanea boccata d'ossigeno al Manchester United, ma non è bastata a dissipare i dubbi sul futuro di Michael Carrick. I Red Devils sono precipitati in zona retrocessione in Premier League dopo il successo del Nottingham Forest contro il Manchester City e si preparano ad affrontare l'Aston Villa all'Old Trafford in un clima di enorme pressione. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la dirigenza dello United non avrebbe fornito alcuna garanzia all'allenatore sulla sua permanenza in panchina oltre questo fine settimana. La sosta per le nazionali potrebbe dunque rappresentare un momento decisivo per le valutazioni del club.

Carrick sul futuro al Manchester United: "Nessuna rassicurazione, quel che sarà, sarà"

Interrogato sulle eventuali garanzie ricevute dalla società in vista della prossima settimana, Carrick non ha cercato di nascondere l'incertezza: "No. Continuiamo come al solito. Quel che sarà, sarà". Una risposta particolarmente significativa, che conferma l'assenza di rassicurazioni sul suo futuro. Il tecnico inglese, 45 anni, ha comunque assicurato di voler affrontare la pausa senza particolari preoccupazioni, concentrandosi esclusivamente sulla sfida contro l'Aston Villa.

Manchester United, Carrick prova a ricucire con Bruno Fernandes dopo le critiche

L'allenatore ha inoltre cercato di allentare le tensioni con il capitano Bruno Fernandes, protagonista nei giorni scorsi di alcune critiche alle sue scelte tattiche. Carrick ha difeso pubblicamente il centrocampista portoghese: "L'impegno di Bruno è innegabile ai miei occhi. Lo ha dimostrato ancora una volta questa settimana con le sue azioni e il suo stile di gioco". Un tentativo di ricompattare lo spogliatoio alla vigilia di una partita fondamentale per la classifica e, potenzialmente, anche per il futuro dello stesso allenatore.