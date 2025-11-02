Ufficiale Inizio disastroso in Premier League. E li Wolverhampton esonera il tecnico

Il Wolverhampton ha deciso di esonerare il tecnico Vitor Pereira. A renderlo noto lo stesso club con un comunicato ufficiale Il portoghese paga l'inizio disastroso della squadra, incapace di vincere nelle prime 10 partite di campionato. Sabato contro il Fulham è arrivata una pesante sconfitta, la terza consecutiva e ottava dall'inizio del torneo. Wolves che sono ultimi in classifica con soli 2 punti, a -8 dal Burnley quartultimo.

57 anni, Pereira era arrivato a Wolverhampton lo scorso dicembre. In merito si è espresso il presidente esecutivo del club, Jeff Shi: "Vitor e il suo team hanno lavorato instancabilmente per i Wolves e ci hanno aiutato a superare un periodo difficile la scorsa stagione, cosa di cui siamo grati. Purtroppo l'inizio di questa stagione è stato deludente e, nonostante il nostro forte desiderio di dare all'allenatore tempo e partite per migliorare, siamo arrivati ​​a un punto in cui dobbiamo apportare un cambiamento. Ringraziamo Vitor e il suo staff per il loro impegno e auguriamo loro il meglio per il futuro".

In attesa del sostituto, il Wolverhampton ha deciso di affidare momentaneamente la direzione degli allenamenti a James Collins e Richard Walker, rispettivamente allenatori delle squadre Under 21 e Under 18.