Messi ad un passo dai 900 gol in carriera: ieri l'899° su tocco vellutato con l'Inter Miami

Lionel Messi a un passo dalla storia. Il campione argentino ieri sera ha segnato l'899° gol della sua carriera, trascinando l'Inter Miami al successo per 2-1 contro il DC United davanti a ben 72mila spettatori circa nello stadio dei Baltimore Ravens. Per l'altissima richiesta di biglietti per assistere allo spettacolo della Pulga con il resto della squadra di Mascherano, la partita è stata spostata nel centro di Baltimora invece di giocarsi nel più piccolo impianto del DC United a Washington.

E l'ex Barcellona ha ripagato l'attesa dei tifosi, arrotondando il vantaggio iniziale di De Paul al 27' con un pallonetto imprendibile su taglio premiato da Silvetti, scavalcando il portiere Sean Johnson. Con quello di ieri sera, Messi ha forgiato anche il suo quarto gol in questa prima parte di stagione di MLS. L'occasione per raggiungere la vetta dei 900 gol in carriera, traguardo già tagliato dall'arci rivale Cristiano Ronaldo, potrebbe arrivare mercoledì prossimo quando l'Inter Miami andrà in trasferta dal Nashville per il debutto nella Concacaf Champions Cup.

"Sarebbe un grosso errore scegliere su quali competizioni concentrarsi", ha affermato Javier Mascherano, allenatore dei rosanero, in conferenza stampa. "Siamo una squadra che deve competere alla pari in ogni torneo. Per noi, la Champions League in questa prima metà di stagione è fondamentale. Cercheremo di arrivare il più lontano possibile, ma questo non significa che butteremo via le partite di campionato. Chiaramente, giocare ogni tre o quattro giorni comporta un grande dispendio di energie, specialmente con così tante trasferte. Dobbiamo tenerne conto per evitare un logorio eccessivo".