Messi d’oro in MLS: stipendio record, ma l'investimento vale già 1,4 miliardi all'Inter Miami

Trionfo nella Leagues Cup e nella Supporters' Shield, il trofeo della MLS, la qualificazione nella Concacaf Champions Cup e l'ultima partecipazione al Mondiale per Club. Oltre al record di punti in campionato. Questo e molto altro la conseguenza dell'ingaggio da parte dell'Inter Miami di uno dei giocatori più forti di sempre e ancora in attività sul pianeta, Lionel Messi. Il fuoriclasse senza tempo che a 38 anni percepisce tra i 70 e gli 80 milioni di dollari l'anno (circa 70 milioni di euro alla cifra più alta).

Il co-proprietario dell'Inter Miami, Jorge Mas, lo ha rivelato a Bloomberg. "Il motivo per cui ho bisogno di sponsor di livello mondiale è che i giocatori costano cari. Pago Messi, e vale ogni centesimo, tra i 70 e gli 80 milioni l'anno. Tutto incluso". Per il club di MLS, perciò, risulta indispensabile siglare sponsorizzazioni e ottenere entrate supplementari. L'ex Barcellona è il giocatore più pagato della lega con uno stipendio base di 12 milioni di dollari e una compensazione garantita di 20.446.667 di dollari. Tuttavia, il guadagno totale è molto più alto grazie ad accordi di partecipazione ai ricavi con Apple, il contratto di sponsorizzazione con Adidas e le quote di proprietà dell'Inter Miami.

Ad ottobre ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2028 con la società per cui David Beckham è il presidente. L'investimento di Messi, intanto, sta dando i suoi frutti e infatti l'Inter Miami oggi è il club con maggior valore della Major League Soccer (1,45 miliardi di dollari), con un aumento del 22% nell'arco di 12 mesi.