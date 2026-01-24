Strand Larsen può lasciare il Wolverhampton: tre club di Premier League interessati

Il futuro di Jørgen Strand Larsen potrebbe essere lontano dal Wolverhampton Wanderers. Nelle ultime settimane l’attaccante norvegese è stato accostato a un possibile addio ai Wolves e, secondo Sky Sports, diversi club si sarebbero mossi concretamente per lui.

In particolare, Leeds United, Crystal Palace e Nottingham Forest avrebbero già effettuato dei sondaggi per valutare un trasferimento nel corso della sessione di gennaio. Oltre a queste squadre, anche diversi club appartenenti ai cinque principali campionati europei starebbero monitorando la situazione dell’internazionale norvegese.

Sempre secondo Sky Sports, Larsen non avrebbe ancora deciso se proseguire la propria carriera in Premier League qualora dovesse lasciare il Wolverhampton. Una notizia che rappresenta comunque un segnale incoraggiante per club come Leeds e Crystal Palace, entrambe intenzionate a rinforzare il reparto offensivo in questa finestra di mercato.