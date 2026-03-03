Rudiger, che fai? Ginocchiata volontaria a un avversario ma arbitro e VAR non intervengono

Un gesto violento, rimasto incredibilmente impunito. Antonio Rudiger ha colpito con una ginocchiata al volto Diego Rico mentre quest’ultimo era a terra. L’episodio, avvenuto al 26' con il punteggio ancora sullo 0-0 nella sfida valida tra Real Madrid e Getafe, non è stato sanzionato né dall’arbitro di campo né dal VAR ma, fortunatamente per gli ospiti, non ha influito sull'impresa (0-1).

L’azione nasce da un contrasto tra Arda Güler e Rico, che rimane a terra reclamando fallo. Rüdiger, inizialmente spettatore dell’episodio, si avvicina e colpisce volontariamente l’avversario con il ginocchio nella parte bassa del volto, lasciando poi ricadere la gamba durante la caduta. Un intervento duro e pericoloso che avrebbe potuto portare a un cartellino rosso diretto, ma il direttore di gara Alejandro Muñiz Ruiz non è intervenuto e dalla sala VAR non è arrivata alcuna segnalazione.

A fine partita, l’allenatore del Getafe, José Bordalás, ha preferito non alimentare polemiche: "Non commenterò l’episodio, ma tutti l’hanno visto. Ora dobbiamo goderci questa vittoria. La stagione è difficile e questo successo ci dà energia e fiducia". Rudiger, noto per il suo temperamento acceso, ha chiuso la gara senza ammonizioni. Il Real ha invece terminato in dieci uomini per l’espulsione nel recupero di Franco Mastantuono, punito per proteste. Nel post-partita, il tecnico Alvaro Arbeloa ha criticato la direzione arbitrale.