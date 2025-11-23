Kane: "Abbiamo mostrato la vera natura del Bayern. È una vittoria davvero bella"

Uno straripante Bayern Monaco ritorna alla vittoria e si impone all'Allianz Arena per 6-2 contro il Friburgo. A decidere il match, giocato ieri, sono state le reti di Karl, Upamecano, Kane, Jackson e la doppietta di Olise.

Al termine del match il bomber inglese, capocannoniere della Bundesliga con 14 reti all'attivo in 11 partite e capace di segnare finora 29 gol in stagione, Nazionale compresa, ha analizzato così la prestazione ai canali ufficiali del club bavarese: "Non abbiamo fatto bene nei primi 20 minuti, ma poi abbiamo dimostrato carattere. Il vantaggio dopo l'intervallo ci ha ovviamente aiutato. Siamo scesi in campo con molta più energia nella ripresa. Abbiamo fatto un ottimo lavoro sia con la palla che senza e abbiamo mostrato la vera natura del Bayern. È stata una vittoria davvero bella".

Kane ha poi parlato dell'imminente sfida in Champions League contro l'Arsenal che lo riporterà a Londra. Quello contro i Gunners potrebbe anche essere una sorta di antipasto ad uno scontro che potrebbe verificarsi anche nella fase ad eliminazione del torneo, visto che le due compagini sono le due squadre più in forma d'Europa al momento. Queste le parole del centravanti: "L'Arsenal rende la vita difficile ai suoi avversari, ma dobbiamo analizzarli e capire dove possiamo danneggiarli".