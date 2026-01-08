Kaufmann: "Il calciomercato evolve. Valutare l'extracampo prima di acquistare è fondamentale"

Il giovane direttore sportivo, Philipp Kaufmann, classe 1994, è uno dei prospetti dirigenziali più interessanti e dopo aver lavorato per il Basilea, dove ha ricoperto il ruolo di direttore tecnico, e per l'Osnabrück, in Germania, adesso è in attesa di un nuovo progetto e intervistato da Scouting Department ha parlato di vari argomenti, a iniziare dalla visione progettuale che un club deve avere per costruire un percorso importante: "Per me, la visione progettuale inizia dalla chiarezza. Un club deve definire chiaramente la propria filosofia e i propri obiettivi, perché ciò che costituisce un "buon giocatore" o un "buon allenatore" dipende dal progetto stesso. La chiave è stabilire i parametri tecnici e sportivi fin dall'inizio e garantire il pieno allineamento tra proprietà, Direttore Sportivo e Allenatore. Tutti devono parlare la stessa lingua. In pratica, questo significa reclutare giocatori adatti al sistema e inserirli in un ambiente in cui possano crescere. Con ruoli chiari, coerenza e una leadership forte, i giocatori si integrano più velocemente, rendono al meglio e creano valore sia sportivo che economico a lungo termine per il club".

Nel calcio di oggi, dove si colloca esattamente il confine tra pianificazione tecnica e sostenibilità finanziaria per un club che deve vendere per crescere?

"L'equilibrio tra pianificazione tecnica e sostenibilità finanziaria inizia con la trasparenza a livello di proprietà. Il proprietario deve definire chiaramente l'importanza della creazione di valore economico all'interno della strategia del club. Se l'obiettivo è puramente il successo sportivo, con la volontà di assorbire perdite annuali significative, l'approccio tecnico differirà da quello di un club la cui crescita dipende dal player trading. In un modello "sell-to-grow" (vendere per crescere), come quello che ho vissuto a Basilea, il mandato è molto chiaro: il club deve generare entrate attraverso i trasferimenti. Questa chiarezza permette al dipartimento sportivo di pianificare di conseguenza. Richiede un ambiente totalmente allineato dove scouting, allenamento e programmazione della rosa sono progettati attorno allo sviluppo del giocatore. Fondamentalmente, i giocatori hanno bisogno di tempo, fiducia e libertà di commettere errori per progredire. Solo se un giocatore segue un percorso di crescita chiaro, le prestazioni sportive e il ritorno finanziario possono finalmente convergere al momento della vendita".

Quanto peso dà alla "due diligence" fuori dal campo (carattere, ambiente familiare, social media) prima di finalizzare un acquisto?

"È fondamentale. Cerco di spiegarmi: le impressioni dello scouting e i dati possono dirti cosa ha fatto un giocatore, ma raramente spiegano perché ha reso in quel modo o come si comporterà in un nuovo ambiente. Ecco perché la due diligence extracampo è una parte centrale del nostro processo decisionale. Oltre a raccogliere feedback da ex allenatori, compagni di squadra e staff, utilizziamo domande strutturate e mirate per costruire un profilo psicologico chiaro del giocatore. La personalità deve adattarsi al contesto della squadra: in alcune posizioni è fondamentale trovare profili complementari, mentre in altre certi tratti sono non negoziabili per garantire equilibrio, leadership e una dinamica di gruppo sana".