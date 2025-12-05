TMW Paris Saint Germain, nuovi passi avanti per il rinnovo di Mayulu

Senny Mayulu e il PSG, avanti a piccoli passi per il rinnovo. Dopo gli approcci di qualche settimana fa, il club francese si è avvicinato ulteriormente al rinnovo del giovane talento.

Il centrocampista classe 2006 ha conquistato nel tempo spazio e fiducia fino a diventare un elemento importante per la squadra. I contatti sono positivi. E a stretto giro di posta potrebbe arrivare il rinnovo fino al 2029. Lavori in corso. Mayulu e il PSG sono più vicini a continuare insieme…