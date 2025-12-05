Chelsea, occhi su Zongo. Dopo il grande Mondiale in Qatar, tanto interesse per il burkinabè

Il Chelsea sta lavorando per definire un accordo per il giovane e promettente talento del Burkina Faso, Mohamed Zongo, cercando di anticipare la concorrenza di Manchester City e Manchester United. Zongo, che ha appena compiuto 16 anni, ha attirato l'attenzione degli scout il mese scorso, distinguendosi con la sua Nazionale ai Mondiali Under 17 in Qatar quando aveva ancora 15 anni.

Le sue prestazioni energiche hanno spinto il Burkina Faso fino ai quarti di finale, dove sono stati eliminati dall'Italia grazie a un gol decisivo nel finale. Nella stessa partita, Zongo aveva colpito la traversa e il palo. In precedenza, aveva segnato contro Germania e Repubblica Ceca, contribuendo a sorprendere gli addetti ai lavori, sottolinea oggi Daily Mail.

Zongo è un centrocampista offensivo mancino, dotato di atletismo e forza, oltre a essere un giocatore completo. Spesso è stato visto interrompere il gioco avversario e trasformare rapidamente la difesa in attacco grazie alla sua lettura del gioco e ai passaggi intuitivi. Può anche giocare come esterno destro, rientrando sul suo piede preferito. Il giovane talento proviene dalla Tenakourou Academy e ha attirato l'attenzione anche di club come Villarreal e Anderlecht, ma il Chelsea è ora considerato favorito per assicurarsi la sua firma, superando i rivali di Premier League.