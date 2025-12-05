Roy Keane critica ancora il Manchester United: "Difesa da bar, ennesima delusione"

L'ex leggenda del Manchester United, Roy Keane, ha sferrato una critica feroce ai Red Devils dopo il pareggio di ieri (1-1) contro il West Ham a Old Trafford. Secondo Keane, la squadra non è stata abbastanza aggressiva per assicurarsi i tre punti, lamentandosi della scarsa consistenza di una squadra che prende ancora gol nei minuti finali.

Con il pareggio, il Manchester United ha perso l'opportunità di raggiungere il quinto posto in classifica, dopo che il gol di Diogo Dalot è stato pareggiato dalla rete di Soungoutou Magassa all'83° minuto. È la terza volta nelle ultime cinque partite che lo United non riesce a vincere dopo aver segnato il primo gol, e il risultato di ieri lo lascia all'ottavo posto con 22 punti, a 11 lunghezze dalla capolista Arsenal.

"Ogni volta che vedo questo United, rimango deluso. Non sono affatto efficaci né sufficientemente aggressivi per portare a termine il loro lavoro. Nelle ultime tre o quattro partite è stato esasperante, davvero insufficiente. Avevano una grande opportunità e sembrava quasi che fossero impauriti. Hanno difeso come una squadra di bar. Diogo Dalot aveva dichiarato a Sky Sports dopo l'incontro che lo United si era innervosito dopo aver segnato il primo gol contro il West Ham, che occupa la 18ª posizione in Premier League. "La ragione per cui si gioca nel Manchester United è che si suppone si sappia gestire questo tipo di situazioni", ha replicato Keane a Sky Sports.