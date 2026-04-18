Bundesliga, Lipsia corsaro a Francoforte: l'1-3 all'Eintracht vale l'ingresso sul podio
Il sabato di Bundesliga si chiude con Eintracht Francoforte-Lipsia, match vinto dagli ospiti col punteggio di 1-3. Diomande la sblocca al 27', ma 4 minuti più tardi arriva il pareggio dei padroni di casa firmato da Larsson. Nella ripresa, Nusa e Harder siglano i gol che regalano vittoria e momentaneo terzo posto alla squadra di Ole Werner. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
Il programma della 30^ giornata
Venerdì 17 aprile
St. Pauli-Colonia 1-1
Sabato 18 aprile
Bayer Leverkusen-Augusta 1-2
Hoffenheim-Borussia Dortmund 2-1
Werder Brema-Amburgo 3-1
Union Berlino-Wolfsburg 1-2
Eintracht Francoforte-Lipsia 1-3
Domenica 19 aprile
Friburgo-Heidenheim
Bayern Monaco-Stoccarda
Borussia MonchenGladbach-Magonza
La classifica aggiornata
1. Bayern Monaco 76 punti
2. Borussia Dortmund 64
3. Lipsia 59
4. Stoccarda 56
5. Hoffenheim 54
6. Bayer Leverkusen 52
7. Francoforte 42
8. Friburgo 40
9. Augusta 36
10. Magonza 33
11. Union Berlino 32
12. Colonia 31
13. Amburgo 31
14. Brema 31
15. Borussia Mönchengladbach 30
16. St.Pauli 26
17. Wolfsburg 24
18. Heidenheim 19