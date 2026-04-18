Rutter gela De Zerbi: 2-2 tra Tottenham e Brighton, Spurs ancora in zona retrocessione
La sfida tra Tottenham e Brighton in programma oggi pomeriggio prometteva scintille e così è stato. E' uscito fuori un 2-2 poco adatto ai deboli di cuore, con emozioni fino all'ultimo secondo. Passano gli Spurs al 39', venendo raggiunti nel recupero del primo tempo da Mitoma. Il gol di Simons al 77' fa esplodere il Tottenham Hotspur Stadium: sembra fatta per una vittoria d'oro in chiave salvezza, ma ancora una volta nel recupero Rutter riporta il punteggio in parità. Beffa atroce per la squadra di De Zerbi, che resta al terzultimo posto e nei prossimi due giorni può vedere West Ham e Nottingham Forest allontanarsi. Il Brighton, dal canto suo, aggancia l'Everton che ha in programma il derby col Liverpool. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
Il programma - 33ª GIORNATA
Sabato 18 aprile
Brentford - Fulham 0-0
Leeds - Wolverhampton 3-0
Newcastle - Bournemouth 1-2
Tottenham - Brighton 2-2
Chelsea - Manchester United
Domenica 19 aprile
Aston Villa - Sunderland
Everton - Liverpool
Nottingham Forest - Burnley
Manchester City - Arsenal
Lunedì 20 aprile
Crystal Palace - West Ham
La classifica
1. Arsenal 70
2. Manchester City 64
3. Manchester Utd 55
4. Aston Villa 55
5. Liverpool 52
6. Chelsea 48
7. Brentford 48
8. Bournemouth 48
9. Everton 47
10. Brighton 47
11. Sunderland 46
12. Fulham 45
13. Newcastle 42
14. Crystal Palace 42
15. Leeds 39
16. Nottingham 33
17. West Ham 32
18. Tottenham 31
19. Burnley 20
20. Wolverhampton 17