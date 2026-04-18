Leeds in volo verso la salvezza, Justin frena: "Buon punteggio, ma non è ancora finita"

Settimana da sogno per il Leeds che, grazie alle vittorie contro Manchester United e Wolverhampton, ha avvicinato e non poco il traguardo della partita. Il tris rifilato oggi ai Wolves è stato aperto dal gol di James Justin, che ha fine partita ha parlato così a Sky Sport: "È il momento cruciale. Abbiamo ottenuto due belle vittorie consecutive per la prima volta in questa stagione. Che momento per farlo! Ci dà un po' di margine e le cose si mettono bene".

Partenza fulminea, con 2 gol nei primi 20 minuti: "Sapevamo di non poter aspettare che il pubblico ci caricasse, dovevamo essere noi a caricarlo. Dopo la vittoria dell'altra sera, sapevamo che ci si aspettava che tornassimo a casa e vincessimo di nuovo. Dovevamo premere sull'acceleratore fin dal primo minuto".

Riguardo alla sua rete in acrobazia: "Quando la palla era in aria ho pensato: perché no? Non avevo idea di dove sarebbe andata, ma per fortuna è entrata, quindi sono davvero felice".

Su quanto pesi questa vittoria per la salvezza, infine, dice: "Non è finita finché non è finita. Abbiamo un buon punteggio, ma finché non saremo matematicamente salvi, continueremo a lavorare sodo fino alla fine".