L'appuntamento di Illett dal barbiere è rimandato. Da quanto lo United non vince 5 partite di fila?

Frank Illett dovrà rimandare l'appuntamento con il barbiere. Dopo quattro vittorie consecutive, il pareggio contro il West Ham ha rovinato la striscia vincente del Manchester United. Ma quando è stata l’ultima volta che i Red Devils sono riusciti a vincere cinque partite di fila?

Era il febbraio 2024: sotto la guida di Erik ten Hag, lo United infilò cinque successi tra FA Cup e Premier League. Tutto iniziò il 28 gennaio con il 4-2 al Newport County in Coppa, gara che segnò il primo gol tra i "grandi" di Kobbie Mainoo. Il giovane centrocampista si ripeté pochi giorni dopo, firmando al 97’ il 4-3 contro il Wolverhampton. Poi toccò a Rasmus Hojlund prendersi la scena, con quattro reti nelle tre partite successive di campionato contro West Ham, Aston Villa e Luton. La striscia si fermò il 24 febbraio, con la sconfitta casalinga contro il Fulham.

Cinque vittorie di fila, per la storia dello United, non rappresentano certo un record. Il primato assoluto resta quello incredibile delle 14 vittorie consecutive nella stagione 1904-05. Anche in epoca recente, José Mourinho e lo stesso Ten Hag sono arrivati a nove successi consecutivi. Eppure oggi quei cinque successi sembrano una montagna impossibile da scalare. E il tifoso, con i capelli sempre più lunghi, continua ad aspettare.