De Zerbi-Marsiglia, si va verso l'addio: le parti trattano la separazione immediata

Il destino di Roberto De Zerbi all’Olympique Marsiglia si gioca nelle prossime ore, ma la sensazione è che l'addio sia davvero dietro l'angolo. L’allenamento odierno e i confronti con squadra e dirigenza stanno delineando un epilogo che appare ormai segnato: la separazione tra il tecnico italiano e il club francese è sempre più imminente.

Secondo quanto riportato da RMC Sport, De Zerbi era regolarmente presente martedì al centro tecnico Robert Louis-Dreyfus, ma profondamente provato dalle recenti sconfitte e dall’atteggiamento della squadra. L’allenatore avrebbe voluto tastare il polso dello spogliatoio, cercando segnali concreti di sostegno attraverso il coinvolgimento in campo e il dialogo diretto con i giocatori.

Dai colloqui con la dirigenza sarebbe emersa una consapevolezza condivisa: De Zerbi non si sente più nelle condizioni di proseguire il proprio lavoro. Le parti avrebbero così avviato un confronto per negoziare la fine del rapporto, in attesa del via libera definitivo dell’azionista Frank McCourt. Per la sfida di sabato contro lo Strasburgo si va verso una soluzione temporanea. In pole per guidare la squadra ci sono Jacques Abardonado e Romain Ferrier, attuale tecnico della riserva. Il capitolo De Zerbi, iniziato con grandi aspettative, sembra ormai vicino alla conclusione.