500 giorni senza barbiere: la notte infinita del tifoso del Man United in una live da record

Non era solo una partita di Premier League, ma un evento social seguito come un reality. Frank Illett, il tifoso del Manchester United diventato celebre per la promessa di non tagliarsi i capelli finché i Red Devils non avessero vinto cinque partite consecutive, ha vissuto una serata surreale al London Stadium. Davanti allo schermo, con i tagliacapelli già pronti, Illett ha seguito la gara in live streaming davanti a oltre 150mila persone, con un picco che ha toccato quota 265mila spettatori a tempo pieno.

L’attesa durava da quasi 500 giorni e tutto sembrava apparecchiato per l’epilogo: quattro vittorie consecutive sotto la gestione di Michael Carrick, l’ultima contro il West Ham per chiudere il cerchio. Ma il calcio, si sa, ama la crudeltà. Il gol di Tomas Soucek al 50’ ha gelato Illett, rimasto letteralmente senza parole mentre la sua folta chioma guadagnava, suo malgrado, altro tempo.

Un attimo di illusione è arrivato quando Casemiro ha trovato il pari, subito cancellato dal VAR tra le reazioni incredule della chat. Nel recupero, l’ultimo sussulto con il gol di Benjamin Sesko, accolto da un boato virtuale, ma inutile ai fini della missione: troppo tardi per completare la rimonta. Al triplice fischio, l’immagine simbolo: Illett con la testa tra le mani, scuote il suo enorme afro e prende atto della realtà. La quinta vittoria non è arrivata, i capelli restano. E il rituale, ormai globale, dovrà ricominciare da capo.