L'Arsenal la vince al 94', Arteta: "Come un ottovolante, ma noi troppo passivi"

L'Arsenal torna a vincere in Premier League dopo due partite e lo fa in una partita decisamente rocambolesca. Doppio autugol a lanciare i Gunners, che trovano i tre punti al 94' dopo il momentaneo pareggio del Wolverhampton al 90' con Arokodare.

Al termine del match il tecnico Mikel Arteta ha commentato il match ai microfoni della BBC: "È stato un ottovolante. Più a lungo la partita andava avanti, più loro avevano speranza e noi dovevamo accelerare il nostro gioco e correre più rischi. Nel primo tempo abbiamo creato molte situazioni senza grandi possibilità chiare. Dopo aver segnato il gol abbiamo avuto un periodo di due minuti in cui eravamo bassi e molto passivi e abbiamo subito quel gol".

Sugli aspetti da salvare il tecnico sottolinea: "Alla fine, mi è piaciuta la reazione finale. Ma sappiamo che non è stato abbastanza. Non avevamo concesso un solo tiro in area per tutta la partita e poi alla loro prima azione sembravamo molto passivi e non era al livello richiesto per vincere la partita comodamente".

Infine ha concluso: "Alla fine abbiamo trovato un modo per vincere e questa è una cosa molto positiva, altrimenti saremmo molto frustrati e giustamente, ma ci sono cose da migliorare ovviamente e la partita avrebbe dovuto essere migliore soprattutto con ciò che abbiamo prodotto nel gioco anche se ci sono molte cose da migliorare. Ma questo è tutto - vinci la partita e vai avanti".