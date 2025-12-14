Veron batte Milito: all'Estudiantes il titolo in Argentina, 5-4 ai rigori al Racing

L'Estudiantes de La Plata di Juan Sebastian Veron si aggiudica la finale della Liga Profesional de Futbol argentina contro il Racing de Avellaneda di Diego Milito.

Partita finita 5-4 ai calci di rigore dopo l'1-1 al termine dei tempi regolamentari. Il titolo del campionato argentino torna a La Plata 15 anni dopo l'ultima volta. Al gol di Martinez per il Racing ha risposto al 93' Carrillo, tenendo in vita i suoi.

Nella lotteria finale l'eroe è stato un altro ex Lazio, Fernando Muslera, che dopo aver parato tutto il parabile per 120 minuti ha neutralizzato dagli undici metri i tiri di Martirena e Pardo (deviato sul palo).

Al termine della sfida Veron, presidente dell'Estudiantes, ha dichiarato: "L'Estudianttes ha una storia che ha sempre presentato delle difficoltà. Ed è lì che troviamo un motivo per lottare di più. In quello che è successo, quello che è successo prima della partita con il Central. Da lì, sono nate le cose belle che ci sono accadute. Quando ciò accade, accadono cose buone", ha affermato.