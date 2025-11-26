Arsenal perfetto, Arteta cauto: "Noi come Bayern e Real? Abbiamo zero Champions"

Il tecnico dell'Arsenal, Mikel Arteta, ci va cauto con i proclami nonostante un inizio di stagione esaltante della sua squadra: i Gunners sono primi a +6 dal secondo posto in Premier League, arrivano da un esaltante 4-1 nel North London Derby contro il Tottenham e comandano anche la graduatoria in Champions in coabitazione con Bayern Monaco ed Inter.

Proprio stasera arriva la sfida al Bayern ed in conferenza stampa è stato chiesto all'allenatore spagnolo se una eventuale vittoria potrebbe porre i suoi allo stesso livello dell'élite europea: "Non lo so" - risponde Arteta - ". Se si parla di prestazioni e crescita, si spera di sì. Ma bisogna considerare nel paragone con squadre di quel livello che non abbiamo mai vinto la Champions League nella nostra storia, e il Bayern ne ha sei. Non siamo lì. Rispetto anche al Real Madrid, sono in un universo diverso. Vogliamo arrivarci".

Parlando poi del rientro dall'infortunio di Gabriel Jesus ha confermato l'ottimismo dei media: "Sì, è abbastanza vicino ad essere onesti ed è prima di quanto ci aspettassimo. Nei prossimi giorni avrà un altro passo da fare con un gioco che organizzeremo per lui. Dopo di che, busserà alla porta per rientrare fra i convocati".