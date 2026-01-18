L'Aston Villa può allungare sul City e insidiare l'Arsenal. Il programma odierno di Premier League
Concluso il ricchissimo sabato di Premier League, quest’oggi il menù del calcio inglese offre soltanto due portate principali. Alle 15:00 il fanalino di coda Wolverhampton cerca il quinto risultato utile consecutivo affrontando al Molineux Stadium il Newcastle. Alle 17:30, infine, Villa Park sarà la sede per la sfida tra i padroni di casa dell’Aston Villa e l’Everton. Domani si chiuderà la 22ª giornata con la partita tra Brighton e Bournemouth.
Questo il programma della 22 giornata di Premier League
Sabato 17 gennaio
Manchester United - Manchester City 2-0
Chelsea- Brentford 2-0
Leeds - Fulham 1-0
Liverpool - Burnley 1-1
Sunderland - Crystal Palace 2-1
Tottenham - West Ham 1-2
Nottingham Forest - Arsenal 0-0
Domenica 18 gennaio
Wolverhampton - Newcastle ore 15.00
Aston Villa - Everton ore 17:30
Lunedi 19 gennaio
Brighton - Bournemouth ore 21:00
Questa la classifica di Premier League
1. Arsenal — 50 punti (22 partite giocate)
2. Manchester City — 43 (22)
3. Aston Villa — 43 (21)
4. Liverpool — 36 (22)
5. Manchester United — 35 (22)
6. Chelsea — 34 (22)
7. Brentford — 33 (22)
8. Sunderland — 33 (22)
9. Newcastle — 32 (21)
10. Fulham — 31 (22)
11. Brighton & Hove Albion — 29 (21)
12. Everton — 29 (21)
13. Crystal Palace — 28 (22)
14. Tottenham — 27 (22)
15. AFC Bournemouth — 26 (21)
16. Leeds — 25 (22)
17. Nottingham Forest — 22 (22)
18. West Ham — 17 (22)
19. Burnley — 14 (22)
20. Wolverhampton — 7 (21)
