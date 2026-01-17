L'Atalanta sorride: tripletta Muriqi, l'Athletic Bilbao perde 3-2. E non sa più vincere in Liga
Una tripletta dell'ex Lazio Muriqi, due gol infallibili su rigore, e le parate di Leo Roman regalano la vittoria al Maiorca contro un Athletic Bilbao che era stato superiore fino al secondo penalty e ’espulsione di Guruzeta. Ma la ciurma di Valverde - prossima sfidante dell'Atalanta in Champions League - non riesce a vincere nella Liga: l'ultimo successo risale al 6 dicembre contro l'Atletico Madrid. Poi in campionato il vuoto.
Il risultato
Maiorca-Athletic Bilbao 3-2
5' Muriqi (M), 8' Unai Gomez (A), 42' Muriqi (M), 45' Nico Williams (A), 69' Muriqi (M)
Venerdì 16 gennaio
Espanyol-Girona 0-2
Sabato 17 gennaio
Real Madrid-Levante 2-0
Osasuna-Oviedo
Betis Siviglia-Villarreal
Domenica 18 gennaio
Getafe-Valencia
Atletico Madrid-Alaves
Celta Vigo-Rayo Vallecano
Real Sociedad-Barcellona
Lunedì 19 gennaio
Elche-Siviglia
La classifica aggiornata
1. Barcellona 49 punti (19)
2. Real Madrid 48 (20)
3. Villarreal 41 (18)
4. Atlético Madrid 38 (19)
5. Espanyol 34 (20)
6. Betis Siviglia 29 (19)
7. Celta Vigo 29 (19)
8. Athletic Bilbao 24 (20)
9. Girona 24 (20)
10. Elche 23 (19)
11. Vallecano 22 (19)
12 Real Sociedad 21 (19)
13. Getafe 21 (19)
14. Maiorca 21 (20)
15. Siviglia 20 (19)
16. Osasuna 19 (19)
17. Alaves 19 (19)
18. Valencia 17 (19)
19. Levante 14 (19)
20. Oviedo 13 (19)