L'esonero di Xabi Alonso costa caro al Real: indennizzo di 8 milioni, potevano essere 20

La breve esperienza di Xabi Alonso sulla panchina del Real Madrid avrà un impatto economico rilevante per il club di Florentino Perez. L’allenatore spagnolo è stato esonerato ieri, poche ore dopo la sconfitta nella Supercoppa contro il Barcellona, chiudendo anticipatamente un "progetto" durato appena sei mesi.

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Razón, il Real Madrid si troverà ora a dover sostenere un esborso milionario legato alla risoluzione del contratto. Inizialmente, l’operazione avrebbe potuto superare i 30 milioni di euro complessivi, considerando l’accordo biennale firmato da Alonso, con un’ulteriore stagione opzionale. Un dettaglio contrattuale, però, ha ridimensionato sensibilmente la cifra finale: era infatti presente una clausola specifica che stabiliva come, in caso di esonero durante la prima stagione, l’allenatore avrebbe avuto diritto esclusivamente allo stipendio di un solo anno, e non all’intero valore dell’accordo sottoscritto.

Grazie a questa clausola, il Real Madrid eviterà un esborso molto più pesante. Al posto di oltre 20 milioni di euro, Xabi Alonso incasserà circa 8 milioni di euro come indennizzo per la fine anticipata del suo incarico.