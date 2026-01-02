Ufficiale L'Hoffenheim perde uno dei suoi talenti: il 21enne Amaimouni-Echghouyab va all'Eintracht

L’Eintracht Francoforte mette a segno un’operazione in prospettiva assicurandosi Ayoube Amaimouni-Echghouyab. L’esterno offensivo classe 2004 lascia con effetto immediato l'Hoffenheim per trasferirsi sul Meno, firmando un contratto valido fino al 30 giugno 2031 dopo aver superato le visite mediche di rito.

Nato in Spagna e di nazionalità marocchina, Amaimouni-Echghouyab si è messo particolarmente in luce nelle ultime stagioni con la seconda squadra dell’Hoffenheim. Il suo contributo è stato determinante nel 2024/25 per la conquista del titolo di Regionalliga e la conseguente promozione in 3. Liga. Anche nella stagione in corso i numeri parlano chiaro: nove reti e sei assist, che lo collocano tra i migliori cinque della lega per partecipazioni al gol.

Il suo percorso è iniziato nei settori giovanili di Rot-Weiss Essen e Arminia Bielefeld, prima del vero salto nel calcio dei grandi con la SpVgg Erkenschwick, dove nel 2023/24 ha realizzato 18 gol e sei assist in 30 presenze, attirando l’attenzione di diversi club. Il direttore sportivo dell’Eintracht, Timmo Hardung, ha sottolineato come Amaimouni-Echghouyab rappresenti un profilo ideale per il progetto del club: un giocatore dotato di grande qualità nel dribbling, dinamismo e spiccata pericolosità offensiva, capace di aumentare le soluzioni sulle corsie esterne. Pur consapevole del salto di categoria, la dirigenza è convinta che il giovane talento possa adattarsi rapidamente alle nuove esigenze, crescendo con il giusto tempo e supporto.