Ufficiale Esperienza tra i pali per il Bournemouth. Ecco il 37enne Forster, era svincolato

Il Bournemouth ha ufficializzato l’ingaggio del portiere di grande esperienza Fraser Forster, che approda sulla costa sud dell’Inghilterra con un contratto di sei mesi. L’estremo difensore inglese diventa così il primo acquisto delle Cherries nella sessione di mercato di gennaio.

Forster porta con sé un curriculum di alto livello, maturato ai vertici del calcio britannico ed europeo. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di club prestigiosi come Tottenham, Celtic e Southampton, costruendosi la reputazione grazie a continuità, affidabilità ed esperienza internazionale. Nel suo palmarès figurano quattro titoli di Scottish Premiership conquistati con il Celtic, oltre al trionfo in UEFA Europa League ottenuto con il Tottenham nella scorsa stagione.

Il direttore sportivo del Bournemouth, Tiago Pinto, ha espresso grande soddisfazione per l’arrivo del portiere: "Siamo molto felici di accogliere Fraser nel nostro club. È un giocatore che saprà integrarsi rapidamente nel gruppo e che, grazie alla sua lunga esperienza ai massimi livelli, potrà offrire un contributo prezioso alla squadra nella seconda parte della stagione". Parole di entusiasmo anche da parte dello stesso Forster, che ha sottolineato come la trattativa si sia conclusa in tempi rapidi: "Sono davvero felice. È successo tutto molto velocemente, ma sono entusiasta di essere qui. Voglio aiutare la squadra e dare il mio contributo in qualsiasi modo possibile da qui a fine stagione". Il portiere ha inoltre evidenziato l’ambizione del club come uno dei fattori decisivi nella sua scelta: "Si percepisce chiaramente la direzione e la crescita del Bournemouth. Questo progetto è stato molto attraente per me e, quando si è presentata l’opportunità, non ho avuto dubbi".