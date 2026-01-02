Guardiola: "Maresca il mio sostituto? So che vi sto annoiando, sono 10 anni che sto qui"

Pep Guardiola non ha alcuna intenzione di lasciare il Manchester City. Il tecnico spagnolo, alla guida dei Citizens dal 2016 e in scadenza di contratto nell’estate 2027, ha dichiarato di voler rispettare il suo accordo: "Ho un contratto, l’ho detto mille volte. Sono qui da dieci anni, so che vi sto annoiando e un giorno andrò via, ma adesso sono felice. Voglio combattere con la mia squadra". Guardiola ha sottolineato anche la fiducia della dirigenza: "Mi rispetta, l’ha dimostrato la scorsa stagione, quando non abbiamo vinto per due-tre mesi consecutivi. Mi hanno supportato".

Le speculazioni erano nate dopo l’esonero di Maresca dal Chelsea il 1° gennaio, con voci secondo cui l’ex allenatore dei Blues avrebbe discusso con il City su un possibile futuro come successore di Guardiola. Il City ha negato qualsiasi trattativa in corso. Guardiola ha commentato: "Il Chelsea ha perso un allenatore incredibile. Ma è una decisione della loro dirigenza, non ho altro da dire. Sorprese nel calcio? No, solo conferme di quanto sia fortunato nel mio club".

Sul campo, Guardiola dovrà affrontare il Chelsea domenica all’Etihad, senza sapere chi siederà in panchina per gli ospiti. "Non sappiamo chi sarà l’allenatore avversario, quindi pensiamo a noi stessi e al nostro lavoro. Ci servirà nelle due partite difficili contro Chelsea e Brighton", ha aggiunto.