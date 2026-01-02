Rosenior dallo Strasburgo al Chelsea? Le parole dell'inglese in conferenza dicono molto

L’inizio del 2026 non è stato affatto sereno per i tifosi dello Strasburgo. Da oltre 24 ore, infatti, in Alsazia si vive con il fiato sospeso per il futuro di Liam Rosenior, allenatore inglese di 41 anni finito prepotentemente al centro delle cronache sportive francesi e britanniche. Il suo nome è accostato con insistenza alla panchina del Chelsea, rimasta vacante dopo l’esonero di Enzo Maresca, e la voce ha rapidamente assunto contorni sempre più concreti.

Uno scenario che riattiva l’asse Strasburgo-Chelsea, già utilizzato di recente per diverse operazioni di mercato. Rosenior è chiaramente un profilo molto apprezzato da BlueCo, proprietario di entrambi i club, per le sue idee di gioco, la capacità di valorizzare i giovani e l’impatto positivo lasciato in Ligue 1. Inevitabile, dunque, l’attesa per le sue parole alla vigilia della sfida contro il Nizza.

In conferenza stampa, Rosenior non ha negato l’esistenza dei contatti, ribadendo però il suo legame con il club alsaziano: "Ci sono tante voci e speculazioni, ma se un allenatore si lascia condizionare fallisce. Il mio lavoro è qui, amo questo club e sono concentrato al 100% sullo Strasburgo". L’inglese ha spiegato di non aver affrontato il tema con la squadra, preferendo mantenere il focus sugli obiettivi sportivi: "I giocatori sanno tutto, qualcuno ha scherzato, ma continuiamo a lavorare per costruire qualcosa di bello". Allo stesso tempo, Rosenior ha lasciato la porta socchiusa: "Nella vita non ci sono garanzie. Non posso promettere quanto resterò qui, ma ogni giorno mi diverto e do il massimo".