L'ICE assicura: le attività di controllo non saranno sospese durante il Mondiale 2026

In vista della Coppa del Mondo 2026, in parte ospitata negli Stati Uniti tra l’11 giugno e il 19 luglio, l’ICE (l'agenzia federale che, con metodi molto discussi, è responsabile del controllo della sicurezza delle dogane e dell'immigrazione) ha confermato che le sue attività non subiranno alcuna sospensione durante la competizione. La notizia è stata comunicata da Todd Lyons, capo dell’agenzia, nel corso di un’audizione al Congresso americano martedì, rifiutando la richiesta della deputata del New Jersey, Nellie Pou, di sospendere le operazioni ICE nelle giornate di partita.

Le dichiarazioni arrivano in un contesto di forti tensioni negli Stati Uniti, aggravate dai recenti omicidi di Renée Good e Alex Pretti a Minneapolis, episodi che hanno sollevato indignazione nazionale e critiche anche nel mondo dello sport, compresa la NBA. Lyons ha sottolineato che l’ICE sarà presente per garantire la sicurezza di chi assisterà agli eventi, mentre i dettagli operativi resteranno sotto la competenza dell’agenzia stessa.

La presenza di agenti ICE in contesti sportivi internazionali non è nuova: alcuni membri sono stati inviati ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina (6-22 febbraio) in funzione di supporto e intelligence, suscitando proteste in Italia. Il ministro dell’Interno italiano, Matteo Piantedosi, ha precisato che gli agenti non svolgevano attività di polizia sul territorio nazionale, ma erano impegnati in compiti di analisi su anti-terrorismo e criminalità internazionale.

L’avvicinarsi della Coppa del Mondo 2026 ha generato preoccupazione tra i tifosi europei: secondo Football Supporters Europe, molti viaggiatori dispongono di informazioni scarse o inesistenti su regolamenti negli stadi FIFA e sulle interazioni con le forze dell’ordine negli Stati Uniti. La FIFA ha comunque ribadito che la sicurezza dei tifosi resta "una priorità assoluta" e che si sta coordinando con le autorità locali per garantire protezione a tutti gli spettatori.