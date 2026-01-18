"L'immagine dell'Africa è in gioco": il ct del Senegal lancia l'allarme sicurezza

Il Senegal sogna la seconda vittoria in Coppa d'Africa: stasera la sfida al Marocco, padrone di casa. Il commissario tecnico del Senegal, Pape Thiaw, ha però fatto notare come la questione dell'ordine pubblico dovrebbe essere curata in maniera differente, per non mettere in pericolo l'incolumità dei suoi giocatori.

In particolare nel mirino dell'allenatore c'è la folla presente alla stazione di Rabat al momento dell'arrivo della sua squadra, lo scorso venerdì. Secondo lui, la situazione è "anormale" per una competizione di questa portata. Il motivo della sua rabbia è stato il caos causato dall'arrivo dei suoi giocatori alla stazione di Rabat, senza alcun dispositivo di sicurezza adeguato alla situazione.

"Preferirei non parlarne", ha spiegato prima di continuare: "La nostra federazione ne ha parlato. Penso che la posta in gioco nel calcio non debba portarci a fare certe cose. Oggi è l'immagine dell'Africa che è in gioco. La nostra competizione che nessuno guardava prima è molto seguita oggi. Non bisogna rovinare tutto questo. Abbiamo giocatori planetari che non hanno vinto il Pallone d'Oro a causa della Coppa d'Africa perché la gente diceva che non era una competizione importante. Sadio Mané meritava il suo Pallone d'Oro, per esempio, dopo l'ultima edizione".

"Fino ad oggi" - ha aggiunto - ", l'organizzazione è stata bella e un grande grazie va al Paese marocchino. Ma siamo tutti testimoni di quello che è successo venerdì. Quello che è successo è anormale. Una squadra come il Senegal che scende dal treno, la lasciamo con la folla popolare così... I giocatori erano in pericolo. Tutto poteva succedere con persone malintenzionate. Non deve succedere, soprattutto tra due paesi fratelli".