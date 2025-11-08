Guardiola, contro il Liverpool panchina n° 1000: "Non poteva esserci rivale migliore"

Quella in programma domani contro il Liverpool non può essere una partita come le altre per Pep Guardiola. Il tecnico del Manchester City, infatti, contro i Reds raggiungerà le 1000 panchine in carriera. "Se dovevo scegliere un rivale per questa ricorrenza, non poteva esserci avversario migliore", ha rivelato il mister nella conferenza stampa di avvicinamento alla gara.

"Sono qui da tantissimo tempo questo paese, ha avuto un grande impatto sulla mia vita. Il Barcellona è il mio club e anche il Bayern è stato incredibile, ma il Liverpool è stato il più grande rivale in questo paese e soprattutto quando è stato allenato da Jurgen Klopp: non potrebbe andare meglio. Il destino e l'universo hanno deciso così". Memorabili, infatti, le sfide tra i Citizens di Guardiola e i Reds di Klopp, che non solo hanno duellato per anni per la vetta della Premier ma si sono scontrati anche nelle altre competizioni nazionali e in ambito europeo.

Sulla formazione ora allenata di Slot, in ripresa dopo un brutto periodo, dice: "Dobbiamo dare il massimo, so quanto velocemente vada tutto qui. Una settimana fa il Liverpool, con sei sconfitte, veniva considerato un disastro; ne ha vinte due, ma ora è tornato al suo meglio. Sono abbastanza sicuro che tutti i manager si prendano un po' di tempo per avere una prospettiva più ampia e che tutti abbiano alti e bassi nella competizione. Ho un'opinione più alta del Liverpool in questo momento. La scorsa stagione abbiamo perso sei partite su sette, è la stessa cosa".