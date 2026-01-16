La Coppa d'Africa in Marocco funziona. Il Paese potrebbe riorganizzare il torneo nel 2028

La Coppa d'Africa 2025 sta per volgere al termine con la grande finale di Rabat di domenica, fra Marocco e Senegal. Edizione che si sta rivelando un successo per la qualità organizzativa e delle infrastrutture, per questo motivo a sorpresa il paese nordafricano potrebbe ospitare anche l'edizione 2028 del torneo.

Secondo quanto riporta afrik-foot le discussioni sono in fase avanzata e già oggi potrebbe arrivare una decisione definitiva. Prevista infatti a Rabat la riunione del Comitato Esecutivo della CAF. Non vi sarebbero infatti altre nazioni in grado di ospitare il torneo se non l'Egitto che però non sembra entusiasta all'idea di organizzare la Coppa d'Africa. Già nota invece la sede dell'edizione 2027, che si svolgerà in Kenya, Tanzania e Uganda.