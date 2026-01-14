La prima mossa di Arbeloa: Mbappé preservato, non ci sarà stasera in Copa del Rey

Kylian Mbappé non sarà a disposizione del Real Madrid per gli ottavi di finale di Coppa del Re contro l’Albacete, in programma stasera alle 21. La sua assenza non sorprende: l’attaccante francese continua il percorso di recupero dopo l’infortunio al ginocchio sinistro e non si è allenato con il gruppo nella seduta di ieri, rimanendo a riposo per precauzione.

Il giocatore aveva forzato i tempi per tornare a disposizione nella finale di Supercoppa di Spagna, entrando in campo al 76’ contro il Barcellona, senza però riuscire a incidere. Una scelta che ora spinge lo staff medico a gestire con maggiore cautela il rientro del numero 7, evitando rischi inutili in una competizione contro un avversario di categoria inferiore. Oltre a Mbappé, restano fuori anche Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger ed Eder Militão, mentre Courtois, Bellingham, Tchouaméni e Álvaro Carreras resteranno a riposo nonostante si siano allenati regolarmente. Un turnover massiccio che apre spazio alle seconde linee.

La sfida contro l’Albacete segnerà il debutto ufficiale di Alvaro Arbeloa sulla panchina del Real Madrid, dopo l’esonero di Xabi Alonso, arrivato appena sei mesi dopo il suo insediamento. L’ex difensore, promosso dalla squadra riserve, ha puntato molto sull’aspetto umano nel suo primo intervento pubblico: "Questo gruppo è fatto di grandi professionisti, ma soprattutto di persone perbene che vogliono fare le cose nel modo giusto".