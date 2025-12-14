Ufficiale La Real Sociedad ha deciso: esonerato Sergio Francisco. La scelta del sostituto ad interim

La Real Sociedad ha deciso: esonerato il tecnico Sergio Francisco. Il tecnico non dirigerà l'allenamento di oggi, previsto per le 11.00 del mattino ma ritardato alle 16.00, per dare il tempo a Jon Ansotegi di organizzarsi in sua vece. Sarà lui l'incaricato di guidare, provvisoriamente, la squadra nei due incontri rimanenti prima della pausa natalizia. Imanol Agirretxe sarà il secondo allenatore.

Di seguito il comunicato del club iberico: "La Real Sociedad ha deciso di porre fine, con effetto immediato, al rapporto contrattuale con Sergio Francisco, che non continuerà più come capo allenatore della prima squadra. Anche l'assistente allenatore Iosu Rivas è stato licenziato dal suo ruolo.

Il club vorrebbe mettere a verbale la sua gratitudine per la professionalità, la dedizione e l'impegno dimostrati da Sergio Francisco, sia durante il suo periodo alla carica della prima squadra che durante i suoi molti anni al club. Per più di undici stagioni come allenatore all'interno dell'accademia, Sergio Francisco ha svolto un ruolo chiave nella fase finale dello sviluppo di numerosi giocatori di casa. Oltre alle promozioni ottenute sia con la squadra C che con Sanse, molti dei calciatori che ora formano - e continueranno a formare - parte della prima squadra hanno completato una parte importante del loro percorso sotto la sua guida. La Real Sociedad augura a Sergio Francisco ogni successo nel suo futuro, sia personalmente che professionalmente. Eskerrik asko, Sergio".

Ansotegi guiderà la squadra fino alla pausa natalizia

Jon Ansotegi, attualmente capo allenatore di Sanse, si occuperà della prima squadra ad interim per i restanti due incontri prima della pausa natalizia. Imanol Agirretxe fungerà da assistente allenatore. Ansotegi supervisionerà la sua prima sessione di allenamento con la prima squadra questo pomeriggio alle 16:30, in una sessione a porte chiuse.