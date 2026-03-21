La situazione in Liga: dalla sorpresa Villarreal al derby di Madrid e il Barcellona
Altra vittoria pesante per il Villarreal di Marcelino, grande sorpresa di questa stagione in Liga spagnola. Il 3-1 rifilato alla Real Sociedad vale un momentaneo terzo posto, in una lotta punto a punto con l'Atletico Madrid, alle spalle delle corazzate Barcellona e Real Madrid. Ricordiamo che all'orizzonte nel weekend della Liga c'è il derby di Madrid, previsto domenica sera. Vediamo di seguito i risultati delle gare giocate fino a qui e la classifica aggiornata del campionato iberico.
Il risultato:
Villarreal-Real Sociedad 3-1
7' Moreno (V), 15' Mikautadze (V), 23' Pepe (V), 47' Sucic (R)
Venerdì 20 marzo
Villarreal-Real Sociedad 3-1
Sabato 21 marzo
Elche-Maiorca
Espanyol-Getafe
Levante-Real Oviedo
Osasuna-Girona
Siviglia-Valencia
Domenica 22 marzo
Barcellona-Rayo Vallecano
Celta Vigo-Alaves
Athletic Club-Betis
Real Madrid-Atletico Madrid
La classifica aggiornata nella Liga spagnola.
Barcellona 70
Real Madrid 66
Villarreal 58*
Atlético Madrid 57
Real Betis 44
Celta Vigo 41
Real Sociedad 38*
Espanyol 37
Getafe 35
Athletic Bilbao 35
Osasuna 34
Girona 34
Valencia 32
Rayo Vallecano 32
Siviglia 31
Maiorca 28
Alavés 28
Elche 26
Levante 23
Real Oviedo 21
*una gara giocata in più
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